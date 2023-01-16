Майны организуют к 22 часам 18 января. Обряд продлится до 3 часов ночи 19 января.

Во Владимире крещенские купания пройдут 19 января на водоемах Семязино и Глубокое. Майны организуют к 22 часам 18 января. Обряд продлится до 3 часов ночи 19 января.Прилегающую территорию на озёрах расчистят от снега, оборудуют купели, лед укрепят дощатым настилом и трапами, обустроят ограждения, обрешетки, освещение, раздевалки, пункты обогрева, установят мусорные баки. Всем желающим будет предложен горячий чай. Будут работать полевые кухни.Сейчас спасатели проводят обследование и очистку дна. После подготовки специальная комиссия оценит безопасность иорданей.Добавим, что в крещенскую ночь на Семязино и Глубоком будут дежурить спасатели, медики, полиция и представители администраций районов.