Мэрия города Владимира определила два места, в которых 19 января православные христиане могут отметить Крещение Господне с купанием в водоемах. Майны на водоемах Семязино и Глубокое

Мэрия города Владимира определила два места, в которых 19 января православные христиане могут отметить Крещение Господне с купанием в водоемах. Майны на водоемах Семязино и Глубокое организуют к 22:00 18 января. Купание продлится до 3:00 19 января. Организаторы обеспечат безопасность крещенских купаний, а администрации районов города очистят купели, укрепят лед дощатым настилом и трапами для