Во Владимире оборудуют места для крещенских купаний. 19 января отмечается православный праздник...

Во Владимире оборудуют места для крещенских купаний.19 января отмечается православный праздник Крещение Господне. Есть традиция в эту ночь окунаться в проруби.Мэрия Владимира организует места для крещенских купаний (майны) на водоемах Семязино и Глубокое к 22.00 часам 18 января. Организованное купание продлится до 3.00 часов 19 января.Для безопасного и более комфортного проведения купания администрацией будет организована очистка от снега прилегающей территории, оборудование купелей (майн), укрепление льда дощатым настилом и трапами, устройство ограждения (коридоров безопасности), обрешеток (клетей), исключающих попадание людей под лед и на глубину, освещения, оборудование раздевалок, пунктов обогрева, емкостей для сбора мусора. Всем желающим будет предложен горячий чай. На Семязино и Глубоком будут работать полевые кухни.Спасатели проводят обследование и очистку дна водоемов в местах крещенских купаний. В местах сбора купающихся будут дежурить медицинские работники, а для поддержания общественного порядка - сотрудники полиции. Вопросы, связанные с передвижением автомобильного транспорта, будут регулировать работники ДПС, сообщает пресс-служба администрации Владимира.Управление гражданской защиты города Владимира во избежание несчастных случаев во время крещенских купаний рекомендует:- проводить купание лишь в специально оборудованных местах;- выполнять все требования и рекомендации организаторов купания;- исключить употребление спиртных напитков;- не нарушать общественный порядок, самовольно не выходить на лед большими группами;- не выезжать на лед водоема и не подъезжать к купели на личном транспорте;- не оставлять детей, принимающих участие в крещенских купаниях, без присмотра родителей (взрослых), следить за ними во время погружения в воду;- перед купанием разогреть тело, сделав небольшую физическую разминку;- к майне подходить в удобной, нескользкой обуви;- не находиться в воде более 1 минуты во избежание переохлаждения организма;- после купания растереться полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячий чай.Фото: vladimir-city.ru