Утро во Владимире ознаменовалось несколькими ДТП, из-за которых восточная и центральная часть...

Утро во Владимире ознаменовалось несколькими ДТП, из-за которых восточная и центральная часть города встали в пробках. В соцсетях появилось видео одной из аварий.На улице Горького водитель Фольксвагена выехал с Промышленного проезда на красный свет и протаранил Рено Логан. В ДТП пострадала 11-летняя девочка- пассажирка Рено. В семь утра в районе Химзавода произошла авария с участием трех автомобилей, которые перегородили две полосы, час спустя к нему добавилось еще одно ДТП на улице Добросельской. После этого Доброе встало намертво, а поехавшие в объезд автомобилисты создали затор на Пекинке, в районе микрорайона Веризино. Ситуация нормализовалась лишь к одиннадцати часам утра.(видео из ВК "Подслушано Владимирских Автомобилистов")