С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178898 владимирцев.

Во Владимирской области 16 января выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 3 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Кольчугинском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 1 -в Ковровском, Петушинском, Александровском, Гороховецком и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178898 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49682 заболевших во Владимире, 21135- в Ковровском районе и 19312 - в округе Муром.