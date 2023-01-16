Во Владимирской области 16 января подтверждено 16 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Во Владимирской области 16 января подтверждено 16 новых случаев заболевания коронавирусом.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 января лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
3 - во Владимире
2 - в Муромском районе
1 - в Ковровском районе
3 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Суздальском районе
2 - в Кольчугинском районе
1 - в Петушинском районе
1 - в Александровском районе
1 - в Гороховецком районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178 898 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).