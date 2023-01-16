Во Владимирской области 16 января подтверждено 16 новых случаев заболевания коронавирусом. На...

Во Владимирской области 16 января подтверждено 16 новых случаев заболевания коронавирусом.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 января лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.3 - во Владимире2 - в Муромском районе1 - в Ковровском районе3 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Суздальском районе2 - в Кольчугинском районе1 - в Петушинском районе1 - в Александровском районе1 - в Гороховецком районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178 898 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).