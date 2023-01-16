Общая сумма выплат достигает почти 12 млн рублей.
Во Владимирской области единое пособие назначили для 983 детей и 70 беременных. Общая сумма выплат достигает почти 12 млн рублей.
Новая социальная мера поддержки заработала с 1 января. Она объединяет ряд действовавших ранее выплат и будет предоставляться семьям, чей доход не достигает прожиточного минимума. Размер субсидии зависит от заработка. Он составит от 50% до 100% от суммы регионального прожиточного минимума. В среднем: 7-14 тысяч рублей в месяц.
На время введения единого пособия предусмотрен переходный период. Семьям предлагается перейти на новый формат выплат, либо сохранить прежний до окончания периода их действия.
Подать заявление можно через госуслуги. Заявления родителей начали принимать в МФЦ и офисах Социального фонда РФ. Первые выплаты владимирцы получили 11 числа.
Добавим, что владимирское отделение Социального фонда также одобрило выплаты на 209 младенцев до 3 лет, которые родились в прошлом году.