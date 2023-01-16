Общая сумма выплат достигает почти 12 млн рублей.

Во Владимирской области единое пособие назначили для 983 детей и 70 беременных. Общая сумма выплат достигает почти 12 млн рублей.Новая социальная мера поддержки заработала с 1 января. Она объединяет ряд действовавших ранее выплат и будет предоставляться семьям, чей доход не достигает прожиточного минимума. Размер субсидии зависит от заработка. Он составит от 50% до 100% от суммы регионального прожиточного минимума. В среднем: 7-14 тысяч рублей в месяц.На время введения единого пособия предусмотрен переходный период. Семьям предлагается перейти на новый формат выплат, либо сохранить прежний до окончания периода их действия.Подать заявление можно через госуслуги. Заявления родителей начали принимать в МФЦ и офисах Социального фонда РФ. Первые выплаты владимирцы получили 11 числа.Добавим, что владимирское отделение Социального фонда также одобрило выплаты на 209 младенцев до 3 лет, которые родились в прошлом году.