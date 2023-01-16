Во Владимирской области молодой человек перевел себе 70 тысяч рублей через телефон своего...

Во Владимирской области молодой человек перевел себе 70 тысяч рублей через телефон своего приятеляСотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего жителя города Камешково, подозреваемого в хищении денег с банковского счета.В камешковскую полицию обратился местный житель с заявлением о пропаже крупной суммы - 70 000 рублей - с его банковского счета.Как выяснилось, к нему в гости неоднократно в ноябре и декабре прошлого года заходил знакомый. Они вместе выпивали, и, пользуясь нетрезвым состоянием хозяина, гость переводил себе деньги через банковское приложение на телефоне потерпевшего.Задержанный 23-летний молодой человек признался в совершении четырех эпизодов хищений.Возбуждены уголовные дела, подозреваемый заключен под стражу, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com