Во Владимирской области молодой человек перевел себе 70 тысяч рублей через телефон своего...
Во Владимирской области молодой человек перевел себе 70 тысяч рублей через телефон своего приятеля
Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего жителя города Камешково, подозреваемого в хищении денег с банковского счета.
В камешковскую полицию обратился местный житель с заявлением о пропаже крупной суммы - 70 000 рублей - с его банковского счета.
Как выяснилось, к нему в гости неоднократно в ноябре и декабре прошлого года заходил знакомый. Они вместе выпивали, и, пользуясь нетрезвым состоянием хозяина, гость переводил себе деньги через банковское приложение на телефоне потерпевшего.
Задержанный 23-летний молодой человек признался в совершении четырех эпизодов хищений.
Возбуждены уголовные дела, подозреваемый заключен под стражу, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
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