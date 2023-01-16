Во Владимирской области произошло смертельное ДТП. Сегодня днем на суздальской дороге в селе...

Во Владимирской области произошло смертельное ДТП.Сегодня днем на суздальской дороге в селе Павловское произошло столкновение автомобилей "Мазда" и "Ивеко".О страшном происшествии пишут очевидцы в соцсетях. Сообщают, что ехали все с разрешенной скоростью, не быстро. Неожиданно "Мазда" выехала на встречную полосу. Возможно, водителю стало плохо, предполагают комментаторы. По неофициальной информации, водитель "Мазды" погиб.Авария создала полуторачасовую пробку на дороге как в сторону Суздаля, так и в сторону Владимира.Подробности выясняются.Фото: ВК "Подслушано автомобилистов Владимир"