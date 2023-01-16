Во Владимире прошёл Бал прессы Союза журналистов области. Встреча представителей СМИ со всей...

Во Владимире прошёл Бал прессы Союза журналистов области. Встреча представителей СМИ со всей области состоялась в знаменитом Доме офицеров.Не в онлайне, а в долгожданном "реале". 23-ий Бал прессы Союза журналистов после "ковидной" паузы вернулся в традиционный формат. Собрав, как отмечает "рулевой" Союза Александр Карпилович, тех, кто в ответе- за свои слова. Всегда.Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области:- В отличие от условных телеграм-каналов, ничего плохого о них не могу сказать, которые работают в анонимном формате или как сегодня сказал глава города Владимира Дмитрий Наумов в формате диванных критиков, которые всегда против, но очень часто не знают как, наши журналисты ставят свою подпись под каждым материалом.Одно из главных событий вечера - вручение премии "За журналистское мастерство" имени Николая Демьянова. Легенды владимирской журналистики. В этом году премии удостоены Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир" и Петр Фокин, редактор "Зебры ТВ". С Николаем Демьяновым Андрей Филинов познакомился в начале творческого пути, в "Комсомольской искре".Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир", лауреат премии имени Николая Демьянова:- Я пришёл туда в 85-ом году в качестве корреспондента рабочей и сельской молодёжи. И тогда "Призыв" был старшими товарищами. Мы смотрели на них. И это был такой карьерный рост.Вручили на Балу и удостоверения. Союз журналистов области встретил пополнение. Добро пожаловать в Союз! - сказали нескольким коллегам. В том числе Любови Клюквиной и Анастасии Сахаровой - представительницам ГТРК "Владимир". В Союзе отныне - и Екатерина Мищенко. Руководитель пресс-службы Главного Управления МЧС России. Этой хрупкой девушке удалось создать эффективную и профессиональную команду. Ей Екатерина гордится. Информацию о ЧП журналисты области получают максимально быстро. А ещё Екатерина Мищенко каждую неделю готовит обзор для зрителей ГТРК "Владимир".Екатерина Мищенко, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области:- Чрезвычайная ситуация - это такая тонкая тематика, нужно с одной стороны максимально оперативно донести информацию, с другой стороны - не напугать наше население, донести именно те меры, которые необходимо предпринять и от этого зависит самое важное, что есть на земле- жизнь человека.Журналистов области поздравили глава города Владимира Дмитрий Наумов и председатель совета народных депутатов Николай Толбухин. В прессе они видят союзников.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Настоящие и профессиональные журналисты- это прежде всего глаза и уши общества. А хороший журналист- это прежде всего человек, который уважает свою работу и того, для кого он это делает.Николай Толбухин, председатель совета народных депутатов г. Владимира:- Профессиональные и ответственные СМИ помогают нашему городу развиваться. Вы не только откликаетесь на проблемы и трудности, вы зачастую помогаете нам находить правильные решенияВ палевом зале Дома офицеров - делегации из всех районов. Телевизионщики, газетчики, представители сетевых изданий. Как делать газету - современную, востребованную, любимую читателями? Отлично знает "Новый Город Александров". Ребята не только освещают жизнь Александрова и района, но и развивают собственные проекты. Открывая читателям всю Россию.Руслан Меньшиков, главный редактор газеты "Новый город Александров":- Самый главный секрет - это аудитория. Её надо любить.И на самом деле это взаимно. Аудитория любит нас, мы аудиторию. И самые интересные проекты с аудиторией. нашими читателями. А самое главное- чувствовать пульс. Идти в ногу со временем.Рустам Очилов, журналист газеты "Новый город Александров":Тем их много. Нельзя заостряться именно на политических темах. Людей это отпугивает. Лучше всего о жизни.Алексей Корсаков, журналист газеты "Новый город Александров":- Самым большим спросом пользовались публикации касаемо внутреннего туризма, когда мы путешествовали по России, повесили табличку на горе Машук. Это были самые главные публикации. Они вызвали больше всего откликов."Не выгорать". Одно из главных пожеланий всем сотрудникам пера и микрофона. Символом удачи и добрых перемен стал сюрприз от Деда Мороза.Мария Платанюк, Егор Герасимов "Вести-Владимир".