В селе Борисовское Суздальского района после капитального ремонта открыли Дом Культуры. О...

В селе Борисовское Суздальского района после капитального ремонта открыли Дом Культуры. О результатах культурной перезагрузки - Юрий Колодин.Больше всех открытия нового Дома культуры в Борисовском ждали дети. Капитальный ремонт - позади. В ДК заменили окна, систему отопления, отремонтировали кровлю и фасад, обновили зрительный зал, помещения кружков, коридоры.Владимир Мойсейчук, староста села Борисовское:- Это для нас праздник, потому что мы писали письма в администрацию, встречались с департаментом культуры. После этого конечно большое спасибо Александру Александровичу Авдееву за то, что он к нам прислушался, не отвернулся, выделил нам деньги на ремонт. И вот то что мы сейчас имеем - это как попадаешь из 19 века в 21 век.В Доме культуры появились и новые направления. К примеру, изучение робототехники и конструирование. Теперь юные инженеры смогут сами собрать своего первого робота.Анастасия Машенько:- Мы собираем одну из моделей конструкций, которая впоследствии если в нее вставить механизм она будет технически работать, включаться, выключаться. И вот представим вот эта модель она может поднимать и опускать грузы.Обновленный Дом культуры собрал под своей крышей все творческие коллективы села. Певцы, танцевальные ансамбли, театралы - теперь все смогут заниматься любимым делом в комфортных условиях. "Рождественский театр" в Борисовском существует уже двадцать лет. За это время он посетил многие города России.Юлия Тереньтьева, руководитель «Рождественского театра»:- У вертепа появилось место свое. Мы его таскали, то тут мы его приладим то тут. А мы мечтали чтобы у него было место свое. И видите сейчас здесь стал зал, что можно посадить сюда детей, взрослых. И если вы заметили здесь не много мест. Это не случайно, потому что вертеп - это домашний театр.В спортзале- новое оборудование, в библиотеке- современные ноутбуки, для общих занятий- интерактивная доска. Культурная "перезагрузка" произошла при поддержке Правительства Владимирской области.Ольга Демина, министр культуры Владимирской области:- И именно вот такие общие усилия на благо жителей Суздальского района, Владимирской области в целом, они дают такие хорошие результаты.Вячеслава Картухин, земеститель председателя Законодательного собрания ЗС Владимирской области:- Это место притяжения прежде всего всех жителей, молодежи, детей, замечательные кружки здесь работали. Сейчас появились такие супер современные возможности для того чтобы реализовать все творческие возможности.Преобразить ДК удалось благодаря госпрограмме "Развитие культуры". На ремонт направили почти 23 миллиона. Ещё 16 с половиной - на оснащение. Задача- чтобы такие современные очаги культуры появились во всех селах.Юрий Колодин, Александр Чунаев, Вести – Владимир