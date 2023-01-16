Во Владимирской области расстреляли трех собак В Александровском районе, у деревни Холопово,...

Во Владимирской области расстреляли трех собакВ Александровском районе, у деревни Холопово, неизвестный из огнестрельного оружия расстрелял трех собак. Накануне днем в Александровских соцсетях появилась информация, что женщина нашла двух убитых собак прямо на дороге, одна собака выжила.В тяжелом состоянии с помощью волонтеров собака доставлена в ветеринарную клинику. Врачи насчитали минимум 10 пуль. Собаке предстоит операция, на которую с помощью пожертвований уже собраны средства.Сообщается, что все собаки были привиты и стерилизованы, с бирками, не проявляли агрессии. В комментариях местные жители требуют найти виновника расправы.Фото: https://vk.com/y.tropnikova