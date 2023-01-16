С 16 января по 5 февраля в школах будут проходить уроки на тему «Технологии, которые предсказывают погоду».

Во Владимирской области школьников научат прогнозировать погоду. С 16 января по 5 февраля в школах будут проходить уроки на тему «Технологии, которые предсказывают погоду».Ребятам расскажут об IT-профессиях в метеорологии. Они узнают о процедуре измерения, анализе и прогнозировании атмосферных явлений при помощи метеорадаров и метеозондов. Подросткам также расскажут о том, как синоптикам помогает искусственный интеллект.Все материалы будут доступны на сайте проекта . Изучить их можно не только с учителем, но и самостоятельно. Задания делятся на три уровня сложности в зависимости от возраста детей.