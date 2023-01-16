В ночь на 19 января дежурство на объектах омовения будут осуществлять 498 человек и 172 единицы...
В ночь на 19 января дежурство на объектах омовения будут осуществлять 498 человек и 172 единицы техники, в том числе от МЧС России - 59 человек и 26 единиц техники.
Толщина льда на водоёмах - от 15 до 50 см, что является безопасным показателем, сообщила пресс-служба ГУ МЧС.по Владимирской области.
На объектах планируется развернуть палатки для обогрева, а готовность самих майн проверят сотрудники МЧС России днём 18 января.
Список мест проведения крещенских купаний – 2023
№
п/п
Муниципальный район (городской округ)
Количество
организованных мест купания (муниципальное образование, населенный пункт, водный объект)
1
2
3
1
город
Владимир
Верхний Семязинский
пруд ул. Пригородная,
27а
(800 человек)
(майна)
2
город
Владимир
Озеро Глубокое
Парк культуры и отдыха «Загородный»
(700 человек)
(майна)
ИТОГО:
2 места
1500 мест
1
Город Гусь-Хрустальный Владимирской области
г. Гусь-Хрустальный,
купель-бочка у Храма-Часовни Святой Великомученицы
Варвары, ул.
2-ая Народная,
3а (150 чел)
ИТОГО:
1 место
150 человек
1.
г. Ковров
р. Клязьма в районе бани МУП «Первомайский рынок»
ул. Набережная дом 13/
100 человек
ИТОГО:
1 место
100 человек
1.
округ
Муром
Источник святого Ильи Муромца мкрн. Карачарово
Купель
(100 человек)
Итого за МО:
1 место
100 человек
1
Город Александров
г.Александров, река Серая,
ул. Пески набережные,
(1 место,
250 человек)
ИТОГО:
1 место
250 человек
1
муниципальное образование поселок Мстера
источник Свято-Казанского скита в районе урочище Акиньшино/
200 человек
ИТОГО:
1 место
200 человек
1
Гороховецкий район
г. Гороховец,
купальня у часовни на ул.
Пролетарской
(50 чел.)
ИТОГО:
1 место
50 человек
1
Гусь-Хрустальный район, п.Золотково (сельское поселение)
д.Черсево (родник)
(100 человек)
ИТОГО:
1 место
100 человек
1
МО Брызгаловское
Камешковский р-н
(село Эдемское,
оборудованная купель)
(289 человек)
2
МО Второвское
(пруд с.Второво
ул. Спортивная)
(240 человек)
3
г. Камешково
(оз. Малое Урсово)
(150 человек)
ИТОГО:
3 места
938 человек
1
Киржачский район
с. Смольнево
Спасо Преображениский храм
Пруд возле храма
(150 человек) (майна)
ИТОГО:
1 место
150 человек
1
Ковровский
МО
Клязьминское сельское поселение, с. Клязьминский Городок,
р. Клязьма
купальня у старой фабрики
(100 человек)
2
Ковровский
МО
п. Мелехово,
р. Нерехта
на выезде из поселка Мелехово, за домом № 2 по ул. «Мелеховская больница»
(50 человек)
3
Ковровский
МО
Новосельское сельское поселение,
с. Крутово,
р. Нерехта (30 человек)
ИТОГО:
3 места
180 человек
1.
Кольчугинский район
г. Кольчугино, ул. 5 Сосновая возле д. 2. Ориентировочное количество человек – 120.
2.
Кольчугинский район
Бавленское сельское поселение, с. Бавлены, возле церкви ключик.
Ориентировочное количество человек – 110.
3.
Кольчугинский район
Флорищенское сельское поселение, с. Флорищи, ул. Первая возле д. 80 ключик.
Ориентировочное количество человек – 92.
ИТОГО:
1.
г. Меленки
р. Унжа-родник «Святой ключ»
(купальня)
(350 человек)
2.
Меленковский район МО Бутылицкое СП с.Архангел
р. Унжа-родник
(купальня)
(350 человек)
ИТОГО:
2 места
700 человек
1
Петушинский район
МО г.Покров, озеро Введенское
(150 человек)
2
Петушинский район
МО Нагорное
сельское поселение, родник д.Емельянцево
(150 человек)
ИТОГО:
2 места
300 человек
1
Собинский район
МО Рождественское
Водоем в центре с.Ельтесуново, ул.Первомайская,
у д.4 (здание СДК)
( 30 чел)
2
Собинский район
МО Воршинское
с.Ворша, р.Ворша, традиционное место отдыха «Лопата».
( 90 чел)
3
Собинский район
МО г. Лакинск
Купель у родника Свято-Казанского источника г.Лакинска
вблизи д. Омофорово
(150 чел)
4
Собинский район
МО г. Собинка
Искусственный карьер в районе «Асфальтового завода» МО Асерховское с/п
(200 чел.)
ИТОГО:
4 места 470 человек
1
г. Судогда
г. Судогда
ул. Набережная д.2
2
Лавровское сельское поселение
1 (одно) место
с. Чамерево,
р. Войнинга,
купель Святого источника имени Святого Благоверного князя Александра Невского, Спасо- Преображенского Храма
3
Лавровское сельское поселение
1 (одно) место
с. Спас-Купалище,
р. Клязьма,
купель имени Святого великомученика Вонифатия Спасо- Преображенского Храма
4
Вяткинское сельское поселение
д. Погребище
вод. Погребище
5
Вяткинское сельское поселение
д. Якушево
оз. Якушевское
ИТОГО:
5 мест 700 человек
1.
Суздаль
г. Суздаль, река Каменка,
ГТК (напротив мотелей)
(500 человек)
(майна)
2.
Суздаль
г. Суздаль,
ул. Коровники, пруд,
(ГК «Горячие ключи»)
(100 человек)
(майна)
3.
Суздальский район
МО Селецкое,
с. Кидекша,
река Нерль,
(под мостом слева)
(200 человек)
(майна)
4
Суздальский район
МО Боголюбовское, с. Новое, верхний пруд (100 человек)
(майна)
ИТОГО:
4 места 1000 человек
1
Юрьев-Польский район городское поселение
Майна на
р. Колокша в районе завода «Промсвязь» (100 чел.)
2
МО Небыловское
с. Небылое у Свято Успенского Космина мужского монастыря (с. Небылое, ориентир: ул. Луговая, д. 3) в отдельно стоящем закрытом сооружении (купель)
ИТОГО:
2 места
100 человек
ИТОГО за область:
38 мест
7320 человек
Фото пресс-служба ГУ МЧС.по Владимирской области.