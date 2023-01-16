В ночь на 19 января дежурство на объектах омовения будут осуществлять 498 человек и 172 единицы...

В ночь на 19 января дежурство на объектах омовения будут осуществлять 498 человек и 172 единицы техники, в том числе от МЧС России - 59 человек и 26 единиц техники.Толщина льда на водоёмах - от 15 до 50 см, что является безопасным показателем, сообщила пресс-служба ГУ МЧС.по Владимирской области.На объектах планируется развернуть палатки для обогрева, а готовность самих майн проверят сотрудники МЧС России днём 18 января.Список мест проведения крещенских купаний – 2023п/пМуниципальный район (городской округ)Количествоорганизованных мест купания (муниципальное образование, населенный пункт, водный объект)городВладимирВерхний Семязинскийпруд ул. Пригородная,27а(800 человек)(майна)городВладимирОзеро ГлубокоеПарк культуры и отдыха «Загородный»(700 человек)(майна)ИТОГО:2 места1500 местГород Гусь-Хрустальный Владимирской областиг. Гусь-Хрустальный,купель-бочка у Храма-Часовни Святой ВеликомученицыВарвары, ул.2-ая Народная,3а (150 чел)ИТОГО:1 место150 человек1.г. Ковровр. Клязьма в районе бани МУП «Первомайский рынок»ул. Набережная дом 13/100 человекИТОГО:1 место100 человек1.округМуромИсточник святого Ильи Муромца мкрн. КарачаровоКупель(100 человек)Итого за МО:1 место100 человекГород Александровг.Александров, река Серая,ул. Пески набережные,(1 место,250 человек)ИТОГО:1 место250 человекмуниципальное образование поселок Мстераисточник Свято-Казанского скита в районе урочище Акиньшино/200 человекИТОГО:1 место200 человекГороховецкий районг. Гороховец,купальня у часовни на ул.Пролетарской(50 чел.)ИТОГО:1 место50 человекГусь-Хрустальный район, п.Золотково (сельское поселение)д.Черсево (родник)(100 человек)ИТОГО:1 место100 человекМО БрызгаловскоеКамешковский р-н(село Эдемское,оборудованная купель)(289 человек)МО Второвское(пруд с.Второвоул. Спортивная)(240 человек)г. Камешково(оз. Малое Урсово)(150 человек)ИТОГО:3 места938 человекКиржачский районс. СмольневоСпасо Преображениский храмПруд возле храма(150 человек) (майна)ИТОГО:1 место150 человекКовровскийМОКлязьминское сельское поселение, с. Клязьминский Городок,р. Клязьмакупальня у старой фабрики(100 человек)КовровскийМОп. Мелехово,р. Нерехтана выезде из поселка Мелехово, за домом № 2 по ул. «Мелеховская больница»(50 человек)КовровскийМОНовосельское сельское поселение,с. Крутово,р. Нерехта (30 человек)ИТОГО:3 места180 человек1.Кольчугинский районг. Кольчугино, ул. 5 Сосновая возле д. 2. Ориентировочное количество человек – 120.2.Кольчугинский районБавленское сельское поселение, с. Бавлены, возле церкви ключик.Ориентировочное количество человек – 110.3.Кольчугинский районФлорищенское сельское поселение, с. Флорищи, ул. Первая возле д. 80 ключик.Ориентировочное количество человек – 92.ИТОГО:1.г. Меленкир. Унжа-родник «Святой ключ»(купальня)(350 человек)2.Меленковский район МО Бутылицкое СП с.Архангелр. Унжа-родник(купальня)(350 человек)ИТОГО:2 места700 человекПетушинский районМО г.Покров, озеро Введенское(150 человек)Петушинский районМО Нагорноесельское поселение, родник д.Емельянцево(150 человек)ИТОГО:2 места300 человекСобинский районМО РождественскоеВодоем в центре с.Ельтесуново, ул.Первомайская,у д.4 (здание СДК)( 30 чел)Собинский районМО Воршинскоес.Ворша, р.Ворша, традиционное место отдыха «Лопата».( 90 чел)Собинский районМО г. ЛакинскКупель у родника Свято-Казанского источника г.Лакинскавблизи д. Омофорово(150 чел)Собинский районМО г. СобинкаИскусственный карьер в районе «Асфальтового завода» МО Асерховское с/п(200 чел.)ИТОГО:4 места 470 человекг. Судогдаг. Судогдаул. Набережная д.2Лавровское сельское поселение1 (одно) местос. Чамерево,р. Войнинга,купель Святого источника имени Святого Благоверного князя Александра Невского, Спасо- Преображенского ХрамаЛавровское сельское поселение1 (одно) местос. Спас-Купалище,р. Клязьма,купель имени Святого великомученика Вонифатия Спасо- Преображенского ХрамаВяткинское сельское поселениед. Погребищевод. ПогребищеВяткинское сельское поселениед. Якушевооз. ЯкушевскоеИТОГО:5 мест 700 человек1.Суздальг. Суздаль, река Каменка,ГТК (напротив мотелей)(500 человек)(майна)2.Суздальг. Суздаль,ул. Коровники, пруд,(ГК «Горячие ключи»)(100 человек)(майна)3.Суздальский районМО Селецкое,с. Кидекша,река Нерль,(под мостом слева)(200 человек)(майна)Суздальский районМО Боголюбовское, с. Новое, верхний пруд (100 человек)(майна)ИТОГО:4 места 1000 человекЮрьев-Польский район городское поселениеМайна нар. Колокша в районе завода «Промсвязь» (100 чел.)МО Небыловскоес. Небылое у Свято Успенского Космина мужского монастыря (с. Небылое, ориентир: ул. Луговая, д. 3) в отдельно стоящем закрытом сооружении (купель)ИТОГО:2 места100 человекИТОГО за область:38 мест7320 человекФото пресс-служба ГУ МЧС.по Владимирской области.