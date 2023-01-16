Во Владимирской области увеличена субсидия на проведение газа для определенных категорий...

Во Владимирской области увеличена субсидия на проведение газа для определенных категорий граждан.Теперь на подготовку квартир к приёму газа субсидия увеличена до 100 тысяч рублей для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий, многодетных и малоимущих семей. Постановление подписал губернатор Алексадр Авдеев.Субсидия до 70-ти тысяч рублей сохранена для остальных льготных категорий - пенсионеров, семей с ребёнком-инвалидом, граждан, принимавших участие в ликвидации последствий радиоактивных аварий. И 40 тысяч предоставляют собственникам, на которых не распространяются льготы.Чтобы воспользоваться субсидией, нужно заключить договор с организацией и предоставить документы, подтверждающие льготы.