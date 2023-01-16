С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. До полудня осадков не ожидается. Во второй...

С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий снег, который к вечеру должен закончиться.Температура воздуха с - 5 градусов утром повысится до - 2 - днем.Народный прогноз погоды17 января почитается память преподобного Феоктиста, Зосимы Пустынника, который жил в IV веке. В народе Зосима считается покровителем пчел. О пчелах толкует и примета этого дня: если в этот день «снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут». А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.Фото https://www.pxfuel.com/