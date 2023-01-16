Переносчиками заболевания оказались кошки, лисы, собаки, енотовидные собаки и даже лось.

Во Владимирской области за год обнаружено 77 очагов бешенства животных. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.Переносчиками заболевания оказались кошки, лисы, собаки, енотовидные собаки и даже лось.Напомним, что заболевание опасно не только для животных, но и для людей. У первых оно гарантирует 100%-ую летальность. Человек может заразиться бешенством при укусе. В этом случае необходимо срочно обратиться к медикам.