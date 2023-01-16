В комментариях местные жители требуют найти виновника расправы и готовятся написать заявление в полицию.

Во Владимирской области живодеры расстреляли трех стерилизованных собак. Об этом в соцсетях рассказали жители Александровского района.Трагедия произошла близи деревни Холопово. Одно животное выжило. Волонтёры помогли доставить четвероногого в ветклинику. Врачи насчитали 10 пуль. Питомцу предстоит операция.Уточняется, что особи были привиты, стерилизованы и даже с бирками. Местные жители требуют найти виновников и готовятся написать заявление в полицию.