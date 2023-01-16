Юный конькобежец из Владимирской области завоевал 4 золотых медали. Соревнования прошли в...

Юный конькобежец из Владимирской области завоевал 4 золотых медали.Соревнования прошли в конькобежном центре «Коломна». В стартах приняли участие более 200 ребят 14-17 лет из регионов Центрального Федерального Округа.Сборную Владимирской области представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва. Лидером команды стал Никита Патронов. Именно он и завоевал все четыре золотые медали.Также в 10-ку сильнейших вошли Полина Каримова, Иван Чванов, Юлия Бикметова, Владимир Табатченко.Фото: https://t.me/region33vladimir