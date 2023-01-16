Доказана причастность молодого человека к совершению четырех эпизодов краж.

Житель Камешкова украл у пьяного друга 70 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В ноябре и декабре прошлого года 23-летний парень гостил у знакомого в одном из районных сел. Приятели распивали алкоголь. Пользуясь опьянением собутыльника, злоумышленник заходил в онлайн-приложение банка и переводил деньги товарища на свой счёт.В один из дней на жертву снизошло озарение. Он понял, что друг его облапошил и написал заявление в полицию.«Доказана причастность молодого человека к совершению четырех эпизодов. Фигурант признался в содеянном», - уточнили в УМВД.На подозреваемого завели уголовное дело. Сейчас он арестован.