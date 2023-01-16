В Подмосковье владимирские полицейские задержали мужчину, который подозревается в...

В Подмосковье владимирские полицейские задержали мужчину, который подозревается в интернет-мошенничестве. Задержанный 37-летний житель Ульяновска, по версии полицейских, продавал в интернете несуществующие декоративные водопады и фонтаны для помещений.Его у подозреваемого хотел приобрести 28-летний житель Кольчугино и перевел ему более 150 тысяч рублей. Когда потерпевший житель региона водопад в указанные сроки не получил, обратился за помощью в полицию. Оперативники вышли на след преступника, при задержании он признался в содеянном.