Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос жителей города Владимира, в котором выяснил, что новый штамм коронавируса «Кракен» у нас боятся меньше, чем предыдущий – «омикрон». По результатам, 2

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос жителей города Владимира, в котором выяснил, что новый штамм коронавируса «Кракен» у нас боятся меньше, чем предыдущий – «омикрон». По результатам, 2 из 3 владимирцев не боятся нового штамма, нескольких носителей которого уже зафиксировали в стране. Люди считают, что каждый новый штамм более заразен, но менее летален. «Кракена»