Жители Владимира не смогли попасть вовремя на работу из-за пробокэ Жители Владимира сообщают об...

Жители Владимира не смогли попасть вовремя на работу из-за пробокэЖители Владимира сообщают об огромной пробке в районе Доброе в понедельник утром.Стало уже традицией 5 остановок ехать на автобусе в течение часа, пишут горожане в соцсетях. Автомобилисты тоже жалуются, что больше часа не могут выехать из района с утра.Возможно, что причиной такого скопления транспорта стала авария у общежития между Домом молодежной моды и химзаводом, также упоминается небольшая авария на Суздальском проспекте. Карты Яндекса сегодня утром показывают дороги всего района красными.Фото: ГТРК "Владимир", Яндекс-карты