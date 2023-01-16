На нее завели два уголовных дела.

Жительница Гусь-Хрустального района фиктивно прописала в Анопино 20 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.Она подала в МВД документы о том, что теперь в её доме будут жить граждане Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Армении и Азербайджана. «Резиновым» жильём женщины заинтересовалась прокуратура. Выяснилось, что регистрация липовая и по материалам прокурорской проверки в полиции завели на неё два уголовных дела.Обвинительное заключение направлено для рассмотрения в мировой суд.