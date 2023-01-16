Подозреваемый уже признался в содеянном и отправился в СИЗО.

Жителя города Кольчугино обманули на 157 тысяч рублей при покупке декоративного водопада. Подробностями истории с редакцией «33Live.Ru» поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Кольчугинские опера задержали в Подмосковье ранее судимого 37-летнего уроженца Ульяновска. Он разместил в интернете объявление о продаже декоративных водопадов и фонтанов. На него обратил внимание житель Владимирской области. Заказчик согласовал эскиз, уточнил сроки доставки, заключил договор и перевёл 157 тысяч рублей. Однако свой водопад и стеклянную перегородку к нему клиент так и не увидел. Продавец перестал отвечать на звонки. Потерпевший пошёл в полицию, которая и нашла злоумышленника.Задержанный уже признался в содеянном и отправился в СИЗО. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве.