Криминальная парочка во Владимиркой области ворованные продукты ела, а бытовую химию продавала за...

Криминальная парочка во Владимиркой области ворованные продукты ела, а бытовую химию продавала за копейки.Они вместе заходили в сетевой магазин, при этом делая вид незнакомых друг другу людей и, расходясь по отделам, похищали товар. Она - продукты питания, ее сообщник - бытовую химию, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Похищенное они складывали в пакеты и выходили мимо касс. Посудомоечное средство, таблетки для стиральных машин, кондиционеры для стирки белья 26-летний фигурант сбывал по заниженной стоимости. Масло, сыр, колбасу и другие продукты питания безработные фигуранты употребляли вместе.Осенью прошлого года подельники обворовали супермаркет на проспекте Ленина во Владимире. А в январе - магазины на улице Большой проезд и улице 3-я Кольцевая. Общий ущерб от четырех эпизодов превысил 21 000 рублей.Участковыми были отсмотрены записи с камер видеонаблюдения. оказалось, что злоумышленники уже попадали в поле зрения полицейских. Они меняли место жительства и вели антиобщественный образ жизни, злоупотребляли спиртным.В итоге, они были задержаны и признались. Возбуждены уголовные дела, выявляются другие возможные эпизоды их преступной деятельности.Photo by Markus Spiske on Unsplash