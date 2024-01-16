Как сообщил парламентарий, на заводе компании «Генериум» во Владимирской области будут производить первый отечественный препарат, регенерирующий клетки.

Как , на заводе компании «Генериум» во Владимирской области будут производить первый отечественный препарат, регенерирующий клетки. Он предназначен для восстановления хрящевой ткани коленного сустава.Это актуально, например, для спортсменов или тех, у кого диагностирован ревматоидный артрит.Лекарство — собственная разработка компании «Генериум». Той самой, что первой в мире наладила производство вакцины от ковида. В конце декабря препарат уже был зарегистрирован Минздравом РФ. Перед этим лекарство прошло испытания в ведущих клиниках.- Суть нового метода: берут здоровую хрящевую ткань из колена пациента, на её основе выращивают недостающие клетки, а затем вводят их в полость сустава. Поскольку это родные клетки, отторжения после трансплантации не будет, - рассказал Алексей Говырин. - Раньше у людей с больными суставами была только одна перспектива — протезирование с последующим ограничением нагрузки на ногу. Новый, менее травматический, способ лечения позволяет полностью восстановить сустав.Как заявил парламентарий, особенно важно, чтобы новые прогрессивные методики лечения и препараты, которые разрабатывают российские учёные и производят отечественные фармацевтические предприятия, были доступны всем.- Применение биомедицинских клеточных продуктов открывает перспективы для лечения ранее неизлечимых болезней. Но для того, чтобы, например, успешно и массово применять регенерирующие методики, их надо включить в стандарты получения высокотехнологичной медицинской помощи. Тогда воспользоваться этими новыми медицинскими технологиями смогут все россияне по полису ОМС, - отметил Говырин.Депутат Госдумы подчеркнул, что развитие фармацевтической промышленности будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны.