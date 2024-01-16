Об этом сообщила Любовь Кукушкина, Министр социальной защиты региона.

Более восьми тысяч почётных доноров Владимирской области получат выплату. Об этом сообщила Любовь Кукушкина, Министр социальной защиты региона.Деньги придут до конца этой недели, в 2024 году выплата составит 17 324 рубля. На счёт региона эти средства поступают из федеральной казны.По информации Любови Кукушкиной, для получения денег никуда идти не надо, так как база сформирована. А вот кто только-только получил звание «Почётный донор России», должен прийти в учреждение соцзащиты населения. Нужно будет написать заявление, с собой иметь паспорт и удостоверение.