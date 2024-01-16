Больницы Владимирской области пополнят 10 машин скорой помощи Обновление автопарка скорых в...

Больницы Владимирской области пополнят 10 машин скорой помощиОбновление автопарка "скорых" в регионе. Больницы Владимирской области пополнят 10 машин скорой помощи, их купят на средства областного бюджета.Планируется выделить 55 миллионов рублей. Уже этим летом три автомобиля пополнят автопарк владимирской станции, по две машины уедут в Ковров и Муром. И по одной - в вязниковскую, александровскую и гусь-хрустальную больницы.А также, напомним, этой весной в районные больницы области поступят шесть легковых автомобилей "Лада Гранта" - они нужны врачам для обслуживания пациентов на дому.