Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области идет подготовка к крещенским купаниям– Владимирские компании выиграли более 41 миллиона президентских грантов– Во Владимирскую

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области идет подготовка к крещенским купаниям– Владимирские компании выиграли более 41 миллиона президентских грантов– Во Владимирскую область поступили деньги на выплату почетным донорам– Жители Владимирской области должны ломбардам более 252 миллионов рублей– Дикие животные снова выходят к людям– Жители Владимирской области выбирют имя для зубрёнка из парка “Мещера”