Давление падает: на погоду во Владимирской области влияет теплый сектор циклона.
Синоптическая...
Давление падает: на погоду во Владимирской области влияет теплый сектор циклона.
Синоптическая ситуация в атмосфере в регионе 33 будет формироваться под влиянием тёплого сектора циклона.
Во Владимирской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах местами гололедица.
Температура воздуха 0…-5°. Ветер южный 4-9 м/с.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 729 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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