Давление падает: на погоду во Владимирской области влияет теплый сектор циклона. Синоптическая...

Давление падает: на погоду во Владимирской области влияет теплый сектор циклона.Синоптическая ситуация в атмосфере в регионе 33 будет формироваться под влиянием тёплого сектора циклона.Во Владимирской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах местами гололедица.Температура воздуха 0…-5°. Ветер южный 4-9 м/с.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 729 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.Photo by Viktor Bystrov on Unsplash