Соглашение было подписано на форуме «Россия».

Для владимирских айтишников будет действовать льготная ипотека. Соглашение между ДОМ.РФ и Министерством цифрового развития было подписано на форуме «Россия».Так, ставка по ипотеке в 3% будет действовать для тех IT-специалистов, которые прописаны на территории Владимирской области и работают в местных организациях. Программа будет действовать не только на новостройки, но и на частные дома, поэтому она будет способствовать и росту строительных объёмов. На правительство области также направлена задача проинформировать IT-компании о нововведениях.