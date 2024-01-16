В понедельник на телеканале «Культура» вышел сюжет, отснятый в минувшую субботу в музее-заповеднике «Александровская слобода» и еще двух локациях, связанных с жизнью сподвижника Петра I – Ивана Ивановича Бутурлина.

В понедельник на телеканале «Культура» вышел сюжет, отснятый в минувшую субботу в музее-заповеднике «Александровская слобода» и еще двух локациях, связанных с жизнью сподвижника Петра I – Ивана Ивановича Бутурлина. Тема новости не случайна – ежегодно 15 января отмечается День образования Следственного комитета России, основателем которого он считается.Вместе с российским императором Бутурлин не раз приезжал Слободу (и не только), дабы «чинить воинские экзерциции конные всякого рода и со стрелянием из ружей». За активное участие в подобных учениях государь присвоил своему соратнику ранг генералиссимуса «потешных войск». Кстати, в дальнейшем одним из полков, сформированных из них, – Преображенским – он успешно командовал. После смерти Петра именно этот полк по приказу Бутурлина сыграл решающую роль в поддержке Екатерины I.За свою карьеру Иван Иванович достиг самых высоких военных чинов. В экспозиции музея-заповедника находится гравюра «Описание кавалерских орденов его царского величества, их титулы, установления дворянства, профиль его дворцов и вид Москвы» из четырехтомного «Исторического атласа», выпущенного в Амстердаме в 1735 г. В документе приведен список дворянских фамилий, представители которых играли важную роль в петровских преобразованиях, среди них и род Бутурлиных.В 1713 г. Петр Алексеевич вверяет верному соратнику шесть майорских канцеляриц для борьбы с коррупцией. В интервью для канала ТВ директор музея-заповедника Марина Рыбакова поясняет: «Бутурлину государь доверил подписание смертного приговора царевичу Алексею, уличенному в заговоре против отца. Еще одно громкое дело, с которым связан генерал-аншеф, – дело против великих князей Долгорукова, Апраксина и Меншикова. Если Долгорукова оправдали, то Апраксина и Меншикова обвинили во взяточничестве и других корыстных злоупотреблениях властью».В 1727 г. (сразу после смерти Екатерины I) Бутурлин как «участник заговора против Меншикова» был лишен всех своих чинов, наград, имений и сослан в «безвыездное жительство» в родовое имение (село Крутец). В возрасте 77 лет он скончался и был похоронен в родовой усыпальнице в склепе Троицкого собора. Кстати, в фондах музея-заповедника имеется надгробная плита с его захоронения, которая сейчас отправлена на реставрацию в Центр Грабаря.Съемки новостного выпуска завершились именно в Крутце, где Следком планирует установить памятную доску основателю столь важного ведомства, зародившегося еще в XVIII столетии.