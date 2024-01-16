Из-за чего в новогодние праздники во Владимире возник мусорный коллапс? Вывоз отходов, и прежде...

Из-за чего в новогодние праздники во Владимире возник мусорный коллапс?Вывоз отходов, и прежде всего в областной столице, стал одной из проблем нового года. Из-за чего возник мусорный коллапс? И какие меры принимает регоператор, выясняла Вера Куликова.- Нижняя Дуброва, 35. Все заставлено. Тут машина - там машина! К бакам никак не попасть!Коллапс произошёл и по этой причине. Региональный оператор "Биотехнологии" показывает, как приходилось работать его сотрудникам в новогодние праздники. Подъезды к мусорным площадкам были заставлены автомобилями.Руслан - водитель мусоровоза. В этой сфере - 15 лет. Виртуозно продвигаться по забитым машинами дворам может только профи. По словам Руслана, такая ситуация в новогодние праздники происходит ежегодно.Руслан Нуриев, водитель:- Трудностей много было разных. Много мусора. Мешают машины на контейнерных площадках, потому что люди в праздники все дома, отдыхают. Подъезды плохие во дворах, потому что не чищено, плохо заехать. Не в каждый двор заедешь! Была метель. Ну, вот проехать было во дворы очень сложно, не чищено было...В том, что с вывозом мусора справлялись дольше, чем в прежние годы, были и объективные причины. В новогодние каникулы, когда люди сидят дома и празднуют, отходов всегда выносится на контейнерные площадки значительно больше. Но трудностей в борьбе с образовавшимися навалами мусора, добавили затяжные морозы, пояснил Альберт Скворцов.Альберт Скворцов, генеральный директор ООО "Биотехнологии":- После обильных снегопадов наступили такие аномальные морозы, которые затруднили работу мусоровывозящих компаний, в том числе техники, которая, порой, отказывалась работать на таких морозах. И людям было сложнее. Конечно, мы боролись с этой ситуацией. Пытались привлечь дополнительных подрядчиков.Попытки привлечь в праздники сторонних подрядчиков для усиления работы по вывозу отходов, успехом не увенчивалась даже за относительно высокую плату. Их сотрудники предпочитали праздновать. Приходилось рассчитывать только на себя, подчёркивают в руководстве "Биотехнологий". Хорошо, что помощь оказала администрация города Владимира.Альберт Скворцов, генеральный директор ООО "Биотехнологии":- Я хотел поблагодарить администрацию города в лице Наумова Дмитрия Викторовича, который собрал оперативное совещание в новогодний праздник с целью помочь региональному оператору побыстрее справиться с этой ситуацией.Сейчас ситуация с вывозом отходов налаживается. Но во дворы зачастую всё же бывает сложно заехать спецтехнике.Региональный оператор "Биотехнологии" убедительно просит владимирцев не загораживать пути для проезда спецтранспорта.Вера Куликова, Андрей Беляков. “Вести-Владимир”.