Какие секреты хранят архитектурные сооружения, расположенные на старинной улице Георгиевской во...

Какие секреты хранят архитектурные сооружения, расположенные на старинной улице Георгиевской во Владимире?История одной из самых старых, а сегодня - туристических улиц Владимира. Георгиевской. Георгиевский храм, знаменитый "Дом с привидениями", старая аптека ...Какие секреты хранят эти архитектурные сооружения и как они менялись со временем? На экскурсии с Татьяной Лысовой побывала Татьяна Воронцова.Впервые улица Георгиевская - а первоначально "Егорьевская" - упоминается в писцовой книге Владимира семнадцатого века. Её название определило имя стоящей здесь Георгиевской церкви в честь святого Георгия Победоносца. Она древнее Успенского и Дмитриевского соборов. И сегодня таит в себе множество загадок, включая хронологические, замечает Татьяна Лысова.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Вот, например, здесь стенд перед храмом. И там написано, что Церковь была заложена в 1129 Юрием Долгоруким на своем дворе, а достроена в 1157 году Андреем Боголюбским. Чуть-ли не 30 лет ее строили!По другим документам, годом возведения Георгиевского храма Юрием Долгоруким называется 1152 - этого факта придерживаются многие краеведы.Числится за храмом и гробница матери Александра Невского - княгини Феодосии и его брата Феодора. Их погребение подтверждает и найденный Указ Ивана Грозного "О поминовении великих князей и княжён." Но, опять же, загадка: останков на месте гробницы не найдено. Да и к тому же, по иной версии, близкие Александра Невского умерли в Великом Новгороде, и погребены в Юрьевом монастыре.Не сохранилось при храме и старинное кладбище, кроме надгробия 1868 года. До нашего времени и сам храм дошел уже в перестроенном виде.- В 1778 году случился страшный пожар, сгорели деревянные связи в Георгиевском и Спасском храмах. И церкви рухнули. Но храм был восстановлен с применением старого материала. И видны белокаменные блоки…Таким образом, в основе постройки - 2 материала - уникальный белый камень 12 века и кирпич 18 века.Воссоздан храм на древнем фундаменте крестово - купольной формы в 1784-86-м, по новой архитектурной моде - провинциального барокко.Уникальное убранство храма будет потеряно в советские годы. Перед Великой Отечественной в нем разместят цеха мясокомбината. А уже после войны здание займут творческие коллективы.- … И как это не удивительно, причем не вокальные, а танцевальные. Даже знаменитый Балахтин тренировал Россинку в стенах храма. Незабвенный Эдуард Маркин добился и полного восстановления.Храм и сегодня славится своей неповторимой акустикой. В 80-е лучшие мастера ВладСпецреставрации восстановили стенную роспись храма, очистив ее от толстого слоя копоти.По проекту архитектора Игоря Столетова был реконструирован дворик вокруг. Дикий камень специально доставили из Судогодского района. Установили фонари, стилизованные под 19 век. А в 2006 году по решению суда церковь отошла Владимирской Епархии.До 1715 земли на Георгиевской считались монастырскими. Застраиваться они начали, когда храм стал приходским.Вот план Владимира 1804 года. Георгиевская обозначена крестом. Начало улицы - это дома номер 24 и 26 по Большой улице. Одна из самых высоких построек конца 18 века - дом Приказа Общественного призрения.Татьяна Лысова:- По указанию Петра Лазарева здание, в котором должны были разместиться приюты, инвалидный дом, больница... должны были стоять в центре города. Какое внимание этому уделял. Строительство шло тяжело.Был сделан проект Алексея Вершинина в стиле классицизма. В едином комплексе с домом началось и строительство 3 флигелей, включая Старую Аптеку. С 1798-го дом 24 стал губернаторским.Татьяна Лысова:- Губернатор Рунич, осмотревшись во Владимире, послал прошение Павлу 1 с росьбой отдать здание под губернаторский дом. Причина – нет у губернатора хорошего дома. Но он был и прав, тот же Петр Лазарев жил во флигеле, который мы сейчас знаем, как Старая аптека.От губернатора Рунича дом перейдет большой семье Ивана Михайловича Долгорукова. Но после смерти любимой супруги, губернатор в особняке жить не сможет - отдаст его под нужды мужской гимназии. А за зданием закрепится название "Дома с привидениями”. Якобы сторожа слышали там то ли звоны, то ли стоны, то ли звуки падающих предметов.Дом сильно пострадает после "мистического пожара"- причиной которому стало загадочное самовозгорание под полом бельетажа. А восстановит его городской голова Александр Никитин. Новый владелец сдаст здание под разные учреждения. Разместится там и штаб 10-го малороссийского полка.Татьяна Лысова:- Нужно понимать - штаб работал круглосуточно, и вот в нескольких окнах постоянно горел свет, и проходящие владимирцы ночью могли наблюдать тени на фоне зановисей.Вот тут-то снова вспомнят о привидениях. В 1925 году в газете “Призыв” появится даже фельетон "Дом с привидениями" - якобы здание в таком упадке, что люди в нем уже жить не могли , только привидения.Любопытна и история бывшего доходного дома купца Ильина, ныне Областного Дома народного творчества. На торце - табличка о том, что здесь располагалась гауптвахта, хотя исторически это не так - замечает Татьяна. В 1964-м здание попало в фильм "Женитьба Бальзаминова". И попало туда в качестве тюрьмы.Каменные флигели при Приказе общественного призрения до нас дошли в измененном виде. Бывший пансион гимназистов - дом №26- преобразился в конце 19 века благодаря купцу Ваструхину - он достроил новый, 3-ий этаж и изменил декор. С 1914 года здесь располагалась знаменитая музыкальная школа Петра Ставровского. Ну а самой заметной на Георгиевской и сегодня остается Старая Аптека.Татьяна Лысова:- Действительно, в 1805 году здесь была открыта АПТЕКА. Правда перед этим состоялся конкурс. На выбор аптекаря. Несколько лет эта аптека существовала как казенная.Открыта она была по инициативе губернатора Долгорукова: для больной туберкулезом жены очень нужны были лекарства.Татьяна Лысова:- Кроме этого здания, перестроенного в середине 19 века - 1 этаж был каменным, второй деревянным. кроме этого здесь была большая территория. И нынешнее здание кузницы БОЛДИНЫХ - было лабораторией при аптеке , построенной в 1809 году.В 30-е годы Губотдел Труда разрешил поставить в лаборатории аптеки горн, и там "прописалась" кузница. Есть она и сегодня.Татьяна Лысова:- Очень интересный факт, что в к 19 века аптеку №1 уже во Владимире называли СТАРОЙ АПТЕКОЙ. И в сотетское время она не потуряла своего назвначения и была аптекой №1. И существовала здесь вплоть до 2015 года. Тогда началась реконструкция Георгиевской улицы.Так Георгиевская превратилась в пешеходный "Владимирский АРБАТ", а Аптека - в Музей.Теперь проходя мимо памятника задорному фармацевту, туристы потирают ему нос и флаконы с лекарствами в поисках рецепта вечного счастья. А полюбоваться на прекрасный пейзаж Владимира можно и на мольберте "Художника". Автор - скульптур Игорь Черноглазов.Татьяна Лысова:- Говорят, что Игорь Алексеевич изобразил здесь собирательный образ основателей владимирской школы живописи - Юкина, Кокурина, не просто у мольберта стоит художник, изображен Успенский собор, сидит воробей - отсылка к Кокурину - у него всегда было много клеток с птичками.В 19 веке Георгиевская была полностью застроена домами городских обывателей с мансардами и садами. Вид на Клязьму был очень красив.Татьяна Лысова:- 1 дом в середине 19 века построил Петр Козлов, бывший городской голова, открывший 1 мыловаренную фабрику, и построил здесь одноэтажный дом на высоком цокольном этаже.Но до наших дней он дошел уже в таком виде. В 1912 году здание для своей семьи полностью перестроил купец Илья Философов.Татьяна Лысова:- До 1781 года до 1 градостроит плана Владимира ул. Георгиевская начиналась от Большой московской - не оттуда как сейчас - а в районе нынешнего рынка Шалопаевка. Причем она раздваивалась - часть улицы шла до Клязьмы, а часть огибала территорию Георгиевсокого монастыря и заканчивалась около Пятницкой церкви…Затем улица Георгиевская была разделена на 2 части - Верхнюю и Нижнюю, последнюю в 1930-м переименуют во "Владимирский спуск".Название Георгиевская сменят на " Красный Профинтерн"- в честь международной организации профсоюзов. О прошлом напоминают и уже современные скульптуры - Шалопая и Филера.Татьяна Лысова:- Большую Московскую называли Шалопаевкой. Но это не совсем корректно, как пишет краевед Михаил Касаткин в книге "Мои гимназические годы во Владимире". Большая Московская называась ШЕлопаевка от слова "шлёпать". Это было прогулочное - знаменитое место. А вот после революции его действительно наполнили беспризорники и карманники. И один из корреспондентов газеты "Призыв" говорил - впору бывший городской променад переименовать в Шалопаевку.Так и прижился советский топоним - говорит Татьяна. Парные фигуры - украшение Георгиевской. Хоть не совсем они исторически верны. Подросток скорее должен быть одет в гимназическую куртку.Татьяна Лысова:- Филеры - были оперативные сотрудники жандармского управления. Мелкие хулиганы их не интересовали. Да, есть версия, что их якобы использовали социал-демократы, но это не так. Они использовали гимназистов старших классов, либо семинаристов.Завершает Георгиевскую дом бывшей Ремесленной управы. Без её разрешения в 19 веке никто не имел права открывать своё дело. Выполняло оно и функции современного комитета потребителей - разрешало конфликтные ситуации.Достопримечательностью Георгиевской на пересечении со Спасской была и пожарная каланча с высоким шпилем. К сожалению, она не сохранилась. В пожары на ней поднимали разноцветные шары, в зависимости от места возгорания, а в крепкие морозы - как этой зимой - на ней бы вывесили предупреждающие флажки.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. «Вести- Владимир».