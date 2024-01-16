Муза, Рекс и Маша ищут заботливых хозяев во Владимирской области. Пристроить животных помогают...

Муза, Рекс и Маша ищут заботливых хозяев во Владимирской области.Пристроить животных помогают участники группы вконтакте "Зоохелп-33".Очаровательная кошка Муза, обитательница Гусь-Хрустального, в поисках своего хозяина. Ей полтора года, приучена к лотку, когтеточке и стерилизована. Телефон волонтера - на вашем экране: 8-964-699-97-77Срочная помощь нужна овчарке Рексу. Его сбила машина в Вязниковском районе. Во владимирской клинике ему сделали операцию по удалению глаз. Забрать его нужно уже сегодня. Прежних хозяев не нашли, ищут новых.Рекс нуждается в ласке, в прогулках и в очень добром человеке. И со временем сможет жить в вольере. Телефон вы видите на экране: 8-900-481-99-23И дом ищет ласковая кошка Маша из поселка Ставрово. Маше чуть больше года. Она жила на улице, ее вылечили от паразитов, приучили к лотку. Волонтеры обещают помощь со стерилизацией (8-929-029-98-31).