Майны будут подготовлены на Верхнем Семязинском пруду и озере Глубоком. Организованное купание начнется в десять часов вечера 18 января и закончится в 4 часа ночи 19 января. На водоемах

Майны будут подготовлены на Верхнем Семязинском пруду и озере Глубоком. Организованное купание начнется в десять часов вечера 18 января и закончится в 4 часа ночи 19 января. На водоемах очистят места и оборудуют купели. Для безопасности лед укрепят деревянным настилом, а также соорудят ограждение для прохода к майне. Как сообщили в мэрии, на пляжах будут