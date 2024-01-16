Выкупали дома для производства наркотиков. В Коврове вынесли приговор одному из участников преступной группы, в которую вошли четверо человек. Наркодилеры произвели более 160 килограммов

Выкупали дома для производства наркотиков. В Коврове вынесли приговор одному из участников преступной группы, в которую вошли четверо человек. Наркодилеры произвели более 160 килограммов синтетического наркотика. Двое из них уже получили свой срок. Третьему фигуранту предъявлено аналогичное обвинение – незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора