Пенсионеры Владимирской области подводят итоги общественной работы. Сегодня активисты...

Пенсионеры Владимирской области подводят итоги общественной работы.Сегодня активисты регионального отделения "Союза пенсионеров России" собрались во владимирском Доме культуры молодёжи. В 2023 году общественная организация завоевала "серебро" среди всех региональных отделений страны. Все эти годы отделением Союза руководит Сергей Полуэктов.Сергей Полуэктов, председатель владимирского регионального отделения "Союза пенсионеров России":- Владимир на втором месте после Татарстана?! А достижения наши очень большие и хорошие! Кроме этого мы заняли второе место в Чемпионате по компьютерному многоборью, то есть наши пенсионеры- современные люди! Они второе место, а это дорогого стоит! И это непросто, потому что в этом году мы 600 человек обучили компьютерному многоборью. Мы провели битву хоров. У нас работает Школа активного долголетия.Торжества объединили актив регионального отделения Союза пенсионеров России. Во Владимир приехали представители всех местных отделений. Те, кто активно участвует в жизни области. Вместе они подвели итоги и наметили задачи на этот год. От имени губернатора Александра Авдеева их поздравили заместитель главы области Константин Баранов, региональный министр социальной защиты населения Любовь Кукушкина, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Николай Балахин.За особые заслуги пенсионерам вручены благодарности правительства области и регионального парламента. Для всех участников праздника организован концерт. Свои номера представили лучшие коллективы. В том числе и победитель областного конкурса "Битва хоров" - народный ансамбль песни "Талица" из Вязников.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Вы проводите огромную, очень нужную, полезную работу. Союз пенсионеров Владимирской области очень большая авторитетная организация, насчитывающая больше 30 тысячи членов. Очень активно себя проявляющая себя на федеральном уровне.Любовь Кукушкина, министр социальной защиты населения Владимирской области:- Год семьи! Мы сейчас готовим совместные мероприятия вместе с вами.Там на местах в городах и районах обязательно будем проводить и акции . И как раз связь поколений , передача своих традиций и в чьем счастье каждой семьи я думаю что вы будете делиться и молодежь вместе с нами будет участвовать в этих мероприятиях!