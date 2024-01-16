Об этом сообщает владимирский исполком движения «Народный Фронт “За Россию”».

Под Петушками подрядчик на полгода опаздывает со сдачей дороги. Об этом сообщает владимирский исполком движения «Народный Фронт "За Россию”».Общероссийское общественное движение уточняет, что речь идёт об участке у деревни Аксёново, где к 17 июля 2023 году ООО «Байкал» должен был сдать построенную автодорогу. Этого не произошло, тогда сроки продлили до ноября, и тогда компания решила уложить асфальт в самый последний момент прямо на снег. Местные жители отмечают, что дорога уже покрылась трещинами.Начальник районного отдела капитального строительства поведал, что стоимость контракта составила 62 миллиона рублей, два миллиона из которых «Байкал» заплатил администрации в качестве пени. Сейчас подрядчик до сих пор не благоустроил обочину, но это произойдёт, судя по всему, когда сойдёт снег. «Народный Фронт» обещал независимо оценить качество новой дороги.