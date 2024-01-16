Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями во Владимирской области вырос почти на...

Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями во Владимирской области вырос почти на 19 процентов.Статистику приводит Управление Роспотребнадзора.Резкий всплеск произошёл вслед за позитивной динамикой, которая наблюдалась в начале января - тогда процент заболевших существенно снизился - на 50 процентов. За прошедшую же неделю за медпомощью обратились почти 10 тысяч жителей Владимирской области. Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах. В текущем эпидсезоне выявили 77 случаев гриппа А (Н3N2). В январе владимирцы стали меньше болеть ковидом - показатель заболеваемости "Омикроном" и его геновариантами снижается.