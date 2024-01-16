Смотрите Вести в 14.30: Люди рискуют жизнью под сгнившими перекрытиями.
- Техника для...
Смотрите "Вести" в 14.30: Люди рискуют жизнью под сгнившими перекрытиями.
- Техника для СВОих.
Приближаем Победу вместе! Приход в Санино Петушинского района направил автомобили в зону СВО.
- Страшно жить
Ветхое жильё в Гороховецком районе не признали аварийным. Люди рискуют жизнью под сгнившими перекрытиями. От кого ждать помощи?
- Мусорная перезагрузка.
Регоператор после мусорного коллапса проводит работу над ошибками. Какие выводы сделаны?