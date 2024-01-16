Смотрите Вести в 14.30: Люди рискуют жизнью под сгнившими перекрытиями. - Техника для...

Смотрите "Вести" в 14.30: Люди рискуют жизнью под сгнившими перекрытиями.- Техника для СВОих.Приближаем Победу вместе! Приход в Санино Петушинского района направил автомобили в зону СВО.- Страшно житьВетхое жильё в Гороховецком районе не признали аварийным. Люди рискуют жизнью под сгнившими перекрытиями. От кого ждать помощи?- Мусорная перезагрузка.Регоператор после мусорного коллапса проводит работу над ошибками. Какие выводы сделаны?