Новоселье справили 25,4 тысячи человек.

Новоселье справили 25,4 тысячи человек.Москва наращивает темпы реализации программы реновации. Одним из лидеров стал Юго-Восточный административный округ: там построили уже 44 дома, а обладателями нового жилья стали около 25,4 тысячи человек, рассказал в своем мэр столицы Сергей Собянин.Сейчас в округе возводят 41 дом для участников программы. На стадии проектирования находится еще 23, уточнил градоначальник.Вместе с этим развивается социальная инфраструктура округа. Активное участие в строительстве школ, детских садов и поликлиник принимают инвесторы. По специальной городской программе создаются новые рабочие места."Появятся 6 новых детских садов — два в районе Люблино и по одному в районах Выхино-Жулебино, Текстильщики, Рязанский, Южнопортовый", – сообщил Собянин.В Текстильщиках и Южнопортовом построят две школы. В районе Выхино-Жулебино возведут спортивный комплекс с двумя бассейнами и ледовым полем, написал мэр Москвы.Новоселье по программе реновации уже 150 тысяч москвичей. Построено 304 дома общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Для возведения нового жилья подобрали 602 площадки.Программа реновации утверждена в августе 2017 года. Она завершится в 2032 году. Обладателями нового жилья станут около миллиона москвичей.