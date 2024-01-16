Нумеролог-психолог Фарида Красавкина нашла тайное послание в дате рождения Леры Кудрявцевой и ее мужа, которое говорит лишь об одном.

Нумеролог-психолог Фарида Красавкина нашла тайное послание в дате рождения Леры Кудрявцевой и ее мужа, которое говорит лишь об одном.Нумеролог Фарида Красавкина в эксклюзивном интервью "Дни.ру" рассказала о совместимости Леры Кудрявцевой и ее мужа Игоря Макарова. Также она назвала возможные причины, по которым супруги расстались, и приоткрыла завесу тайны десятилетнего брака телеведущей.По словам нумеролога, в союзе Кудрявцевой и Макарова изначально могли присутствовать недоверие, скупость на эмоции и выражение чувств. По предположению Красавкиной, предательство могло стать причиной расставания Кудрявцевой с мужем. Дело в том, что Игорь Макаров, как отмечает эксперт, якобы склонен к уходу от конфликтов и нежеланию решать важные вопросы, касающиеся ответственности и обязательств. Бессознательное подозрение в таких парах будет всегда, отметила нумеролог."Если посмотреть по совместимости, то как будто бы брак носит какой-то временный характер. Союз был больше похож на дружеский, чем на любовный, потому что союз кармический, и их знаки в минусе," – сообщила эксперт.Нумеролог отметила такую важную особенность: оба родились девятнадцатого числа. Это знак Солнца, как отмечает Красавкина. В плюсе это несет огромный потенциал. Влюбленные в таком союзе должны помогать друг другу и творчески совместно развиваться. Но, если его не поддерживать, девятнадцатый знак Солнца переворачивается через какое-то время в минус, как сообщает Красавкина. Это провоцирует сильное взаимное подавление.Фото: из личного архива Фариды КрасавкинойКак отмечает Красавкина, обид в паре якобы тоже хватало. Мол, они накапливались с годами, и в итоге это могло привести к эффекту разорвавшейся бомбы."Каждый занимался своим делом, оба лидера, и каждый тянул одеяло на себя. Отсюда в отношениях росли взаимные обиды. Существует так называемый "портрет Пифагора", где у одного партнера и у второго партнера знаки говорят, что они прямо копили обиды", – отметила эксперт.Выстраивание семейной жизни у такой пары переворачивается в минус, заявляет специалист. И тогда неминуемы разводы и разочарования. Либо, по словам эксперта, такой брак может длиться годами, но будет тянут обоих партнеров на дно: никто из них толком не сможет развиваться, в семье будут происходить конфликты.Также эксперт отметила, что возможности для компромисса все же были. Но для их нахождения обоим пришлось бы очень постараться:"Брак мог бы сложиться очень удачно, но это очень большая работа. Оба, к сожалению, проявили свои минусы в отношениях, эгоизм, цинизм недоверия, а возможно, даже измены и предательства. Партнеры должны были вносить что-то новое в отношения — какие-то эмоции, какой-то позитивчик, какой-то экстримчик. Где-то друг друга подбадривать, вдохновлять. И вот это бы тянуло их брак, держало бы в плюсе знак Солнца".Как отметила нумеролог, Игорь Макаров не смог преодолеть так называемую "точку препятствия", которая неминуемо возникает в таком союзе. Однако и Леру Кудрявцеву, по ее словам, сложно назвать мягким человеком:"Лера такой человек, который любит устанавливать свои правила, свои границы. Она семейная, в отношениях старалась выкладываться, плюс уже возраст у нее такой — она более мудрая. Но она может именно подавлять мужчин, как правило, такие женщины мужчину подавляют. У Игоря три девятки в дате рождения, это говорит о том, что он по-своему мудрый, но такие люди, как правило, не терпят, когда их подавляют, потому что они считают себя правым, их очень сложно переубедить", – заключила эксперт, высказываясь о расставании Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова.