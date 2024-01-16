Инцидент произошел во Владимире на улице Юбилейной в доме №62, рассказали в муниципальном поисково-спасательном отряде. Утром 15 января спасатели получили сообщение о странном поведении

Инцидент произошел во Владимире на улице Юбилейной в доме №62, рассказали в муниципальном поисково-спасательном отряде. Утром 15 января спасатели получили сообщение о странном поведении 48-летнего мужчины, он сидел на краю балкона. На вызов сразу выехали экстренные службы – в том числе МЧС и полиция. Спасатели решили спуститься к мужчине с крыши и вытолкнуть его обратно