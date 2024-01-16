Стал известен предварительный список 34 разрешенных мест для купания на праздник Крещения во...

Стал известен предварительный список 34 разрешенных мест для купания на праздник Крещения во Владимирской области.МЧС предупреждает жителей и гостей Владимирской области о местах проведения крещенских мероприятий, где будет обеспечиваться безопасность участников.Список купелей подготовлен на основании данных, представленных органами местного самоуправления, отметила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Спасатели призывают граждан в крещенскую ночь окунаться только в тех купелях, которые специально для этого подготовлены органами местного самоуправления, поскольку только там будет обеспечена безопасность граждан.Купание в несанкционированных местах опасно для жизни!Полный список здесь.