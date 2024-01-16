Стал известен предварительный список 34 разрешенных мест для купания на праздник Крещения во...
Стал известен предварительный список 34 разрешенных мест для купания на праздник Крещения во Владимирской области.
МЧС предупреждает жителей и гостей Владимирской области о местах проведения крещенских мероприятий, где будет обеспечиваться безопасность участников.
Список купелей подготовлен на основании данных, представленных органами местного самоуправления, отметила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Спасатели призывают граждан в крещенскую ночь окунаться только в тех купелях, которые специально для этого подготовлены органами местного самоуправления, поскольку только там будет обеспечена безопасность граждан.
Купание в несанкционированных местах опасно для жизни!
Полный список здесь.