Стали известны подробности наезда автобуса на пенсионерку во Владимире. Происшествие произошло...

Стали известны подробности наезда автобуса на пенсионерку во Владимире.Происшествие произошло накануне, около 11 часов на улице Диктора Левитана.По предварительным данным, автобус маршрута №32 уходил от столкновения выезжавшего из двора автомобиля "Ситроен". И совершил наезд на 72-летнюю пенсионерку, которая шла по обочине дороги, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.К счастью, травмы, полученные женщиной оказались легкими. Ей показано амбулаторное лечение.Фото: ВК Подслушано автомобилистов