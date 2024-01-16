Старинная детская скрипка из фондов музея-заповедника Александровской слободы получила...

Старинная детская скрипка из фондов музея-заповедника "Александровской слободы" получила имя.Старинная детская скрипка из фондов музея-заповедника "Александровской слободы" получила имя благодаря искусной работе специалиста всероссийского художественно-научного реставрационного центра.Мастер так восстановил утраченные детали, что теперь на скрипке снова можно исполнять музыкальные произведения.Но, главное, реставратор обнаружил нацарапанную на инструменте надпись "Надя". И хранители фондов Александровской слободы установили, что инструмент принадлежал Надежде Лавровской. Сестры Лавровские были внучками музыканта, скрипача и педагога Зубова, представителя александровского купеческого рода.Так что теперь детская скрипка обрела имя и свою страницу в истории.