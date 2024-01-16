С начала 2024 года полицейские Владимирской области обнаружили 15 водителей, которые не в первый раз сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

С начала 2024 года полицейские Владимирской области обнаружили 15 водителей, которые не в первый раз сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала УМВД России по региону.Один из инцидентов случился ночью 3 января в Коврове. Инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ. Управлявший машиной 31-летний горожанин имел признаки опьянения, что было подтверждено во время медосвидетельствования. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.В ведомстве отмечают, что в 2023 году в 33-м регионе было выявлено 502 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. «Количество ДТП с участием пьяных водителей от общего количества дорожных происшествий, зарегистрированных в 2023 году, составило 9,4%, а количество погибших - почти четвертую часть (22,9%)», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Владимирской области.