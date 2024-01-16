В деревне Санино Владимирской области прошла очередная отправка гуманитарной помощи На фронт, для...

В деревне Санино Владимирской области прошла очередная отправка гуманитарной помощиНа фронт, для земляков - участников СВО - направили и автомобили. Все подробности - у Фёдора Лалакина.Приход - Санино Петушинского района. Утренняя литургия перед отправкой гуманитарной помощи на фронт в храме Черниговской иконы Божьей матери. А после службы - крестный ход и освящение техники. Машины отправят на передовую.Елена Володина - глава Петушинского района:- Мы собрались для того, чтобы проводить всю технику автомобильную, для того, чтобы ребята могли выполнить поставленные перед ними боевые задачи. А мы, помогая им здесь, приближаем победу. Я уверена, что мы ее приближаем – нашу долгожданную победу! Мы помогали, помогаем и будем помогать нашим ребятам.Бойцов - они приехали забрать автомобили на фронт - встретили с особой радостью и благодарностью. От священнослужителей - духовное напутствие и благословение в дорогу.Техника высокой проходимости необходима для выполнения боевых задач, и поможет спасти много жизней, говорят защитники.Позывной "Третий":- Огромное спасибо за выделенную гуманитарную помощь, нам очень она важна. Мы также получили через гуманитарную помощь на Новый год очень много писем. Приятно читать, что нас любят и ждут.Прихожане храма активно участвуют в сборе средств для поддержки участников СВО. Особый вклад вносят меценат Павел Захаров и его семья.Эта отправка далеко не первая, подчеркивает протоиерей Петр Гриценко.Петр Гриценко - протоиерей, заместитель главного священника в зоне СВО:- Я, можно сказать, чуть больше года знаком с прихожанами Черниговской иконы Божьей матери - здесь, в деревне Санино, буквально чуть больше года назад сюда приехал и уже отсюда более десятка раз уезжал с огромным гуманитарным конвоем для наших бойцов.Внедорожники, инструменты, одежда и многое другое. Все, что поможет бойцам приблизить долгожданную Победу.Федор Лалакин, Илья Хлудов«Вести- Владимир»